Смертельная стрельба в Днепре: врачи рассказали о состоянии пострадавших, среди которых - нападавшие (фото)

В Днепре раненый адвокат ветеранов АТО Эдмонд Саакян, в которого стреляли вечером 24 июля, находится в отделении реанимации, у него наблюдается положительная динамика. Об этом сообщила заместитель главного врача Днепропетровской больницы им. Мечникова Елена Гавва, передает "112 Украина".

"Он сейчас находится в отделении реанимации №1. Его состояние тяжелое, но на утро - с положительной динамикой. У него есть охрана", - заявила Гавва.

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Четверо злоумышленников напали на бойцов АТО, они находятся в больнице: один из них в тяжелом состоянии в реанимации, трое - в состоянии средней тяжести.

"Один пациент в тяжелом состоянии, он в реанимации. Трое в средней тяжести", - добавила Гавва.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в Днепре произошла стрельба, в результате которой погибли двое участников АТО, а также был тяжело ранен адвокат, защитник пострадавших в столкновениях 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян.

В полиции сообщили, что перестрелка в Днепре возникла на почве конфликта двух сторон, касающегося "экономических интересов".

СМИ рассказали, что в больнице Мечникова под охраной находятся четверо нападавших, получивших ранения в результате ответного огня. По данным источников Цензор.НЕТ в полиции Днепра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой. Один из тех, кто уже имел проблемы с правоохранительными органами, - бандит в белых брюках, получивший ранение в ногу.