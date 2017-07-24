В Торецке на территории школы прогремел взрыв, есть пострадавший

Вследствие детонации охранник недействующего учебного заведения в г. Торецк Донецкой области получил многочисленные осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области на странице в Facebook.

Так, около 15:30 в Торецкое отделение полиции поступила информация о взрыве неизвестного устройства на территории школы № 15, г. Железное, вблизи прифронтового Торецка.

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Правоохранители сразу выехали на место происшествия. В ходе проверки было установлено, что указанная школа находится в непосредственной близости к линии разграничения и с момента боевых действий не работает.

"Предварительно известно, что 30-летний мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Диагноз уточняется", - отметили в полиции.

Место взрыва осматривают следственно-оперативная группа Торецкого ОП, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях.

Как сообщал УНИАН, ранее на Луганщине полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. Правоохранители изъяли гранатометы, гранаты, порох и почти триста патронов.