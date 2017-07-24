На Луганщине полицейские обнаружили тайник с боеприпасами

Гранатометы, гранаты, порох и почти триста патронов изъяли полицейские на обочине дороги сообщением Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Читайте такжеСБУ обнаружила в зоне АТО тайники с оружием российского производства (фото)"В Лисичанский отдел полиции обратился 44-летний местный житель, который рассказал правоохранителям, что на обочине дороги он обнаружил мешок с боеприпасами. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Лисичанского отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Луганской области. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли три гранатомета «РПГ-22», пять гранат «Ф-1», 1,5 кг пороха и 283 патроны калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Как отмечается, изъятое направлено в НИЭКЦ. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").