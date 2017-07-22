Во Львове эвакуировали полсотни человек из "заминированного" отеля

Во Львове правоохранители эвакуировали из отеля "Жорж" 55 постояльцев из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

"Правоохранители проводят мероприятия с целью установления личности анонима, который сегодня, 22 июля, сообщил, что в гостинице "Жорж", которая расположена на площади Мицкевича во Львове, произойдет мощный взрыв... Из отеля эвакуированы 55 человек. Взрывотехники обследовали помещения здания и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном минировании отеля. Решается вопрос об открытии уголовного производства.