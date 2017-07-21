В харьковском метро умерла женщина
13:47, 21 июля 2017Происшествия
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75-летней женщине стало плохо с сердцем.
Обстоятельства происшествия выясняются / Фото УНИАН
В харьковском метро внезапно умерла женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Трагедия произошла сегодня в 7:55 в вагоне на станции метро «Проспект Гагарина». По предварительным данным, 75-летней женщине стало плохо с сердцем. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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