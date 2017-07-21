В харьковском метро умерла женщина

13:47, 21 июля 2017
Происшествия
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75-летней женщине стало плохо с сердцем.

Обстоятельства происшествия выясняются / Фото УНИАН

В харьковском метро внезапно умерла женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла сегодня в 7:55 в вагоне на станции метро «Проспект Гагарина». По предварительным данным, 75-летней женщине стало плохо с сердцем. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Как сообщал УНИАН, одна из самых безлюдных станций метро в Киеве первой полностью откажется от жетонов.

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Теги: #смерть в метро харькова#женщина умерла в метро