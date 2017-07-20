Одна из самых безлюдных станций метро в Киеве первой полностью откажется от жетонов

"Кловская" станет первой станцией метро в Киеве, которая полностью откажется от жетонов. Изменения вступят в силу уже в августе. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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"Первой станцией, которая будет максимально автоматизирована и откажется от жетонов станет "Кловская". Там вы наконец сможете: воспользоваться разовой поездкой по qr-коду; пополнить карточку метро банковской на любое количество поездок; купить проездной с помощью банковской карты", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, до конца 2017 года столичный метрополитен полностью откажется от жетонов. Электронными билетами уже пользуются больше 60% пассажиров.