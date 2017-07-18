Стычки 9 мая в Днепре: задержан еще один подозреваемый (фото)

Правоохранители сегодня, 18 июля, задержали еще одного участника массовых беспорядков, произошедших 9 мая во время проведения праздничных мероприятий в Днепре.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство).

В ближайшее время прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

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В ГПУ напомнили, что по результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре, установлена причастность к совершению преступления 17 человек, которым сообщено о подозрении.

Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать активных участников массовых беспорядков (так называемых "титушек").

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование относительно профессиональности и правомерности действий полицейских.