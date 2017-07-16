В Киеве у автобуса отвалилась задняя часть прямо во время движения (фото)
15:41, 16 июля 2017Происшествия
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Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.
Автобус следовал по 101 маршруту / dtp.kiev.ua
В Киеве на ходу развалился автобус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
В Киеве развалился автобус / dtp.kiev.ua
Автобус следовал по 101 маршруту. Дорожное происшествие произошло на улице Закревского, возле остановки "Социального обеспечения". Во время движения задняя часть автобуса сломалась, обошлось без пострадавших.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве со вчерашнего дня подорожал проезд в общественном транспорте.
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