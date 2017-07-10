На Житомирщине задержали мужчину, который во время рыбалки ранил другого рыбака из ружья

На Житомирщине в Коростенском районе во время рыбалки один из рыбаков применил огнестрельное оружие и ранил оппонента, стрелка задержали.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 6 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением 40-летнего жителя райцентра. На месте происшествия, в селе Берестовец Коростенского района полицейские выяснили, что мужчина приехал в село на рыбалку вместе с друзьями. Однако из-за этого у них возник конфликт с местными жителями.

«События происходили на протяжении вечера 6 июля. Заезжие рыбаки сначала познакомились с местными представителями общественности, которые не позволяли им рыбачить. Потом они пригласили их к столу, где вместе употребляли спиртное. Однако, впоследствии группой присутствующие снова стали «разбираться», кому здесь разрешено рыбачить»,- сказано в сообщении.

В результате один из местных жителей применил ружье и ранил оппонента.

Мужчину доставили в больницу с повреждением передней брюшной стенки, паха и левого бедра.

По указанному факту начато уголовное производство по ст. ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Полицейские установили место нахождения стрелка, который сразу после происшествия скрылся. 7 июля его задержали, а пистолет изъяли.

Подозреваемый - 52-летний житель этого села Берестовец. Свою вину он признает, а оружие хранил без каких-либо разрешительных документов. Сейчас ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.