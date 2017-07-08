Из-за взрыва в многоэтажке в Донецкой области погибла женщина
11:15, 08 июля 2017Происшествия
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Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв - предположительно, газовой плиты.
Из-за взрыва погибла местная жительница / фото Цензор.НЕТ.
В городе Часов Яр (Донецкая область) произошел взрыв. В результате погиб 1 человек.
Как сообщает полиция Донецкой области, на 5-м этаже многоквартирного дома взорвался неустановленный предмет. Огонь охватил четыре квартиры.
Погибла местная жительница 1964 г. р.
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Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв - предположительно, газовой плиты.
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