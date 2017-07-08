Из-за взрыва в многоэтажке в Донецкой области погибла женщина

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв - предположительно, газовой плиты.

В городе Часов Яр (Донецкая область) произошел взрыв. В результате погиб 1 человек. Как сообщает полиция Донецкой области, на 5-м этаже многоквартирного дома взорвался неустановленный предмет. Огонь охватил четыре квартиры. Погибла местная жительница 1964 г. р. Читайте такжеВ Днепре в жилом доме взорвалась граната (фото) Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв - предположительно, газовой плиты.

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