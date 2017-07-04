В Николаевской области дельцы-полицейские приторговывали контрафактным алкоголем собственного производства

Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачила в Николаевской организованную преступную группировку, в составе которой было трое работников полиции, изготовлявшую и продавшую фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, во время обыска правоохранители изъяли у дельцов оборудование, обеспечивающее массовое производство фальсификата, и около тысячи литров готовой продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, с начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Результаты работы реформированного подразделения за пять месяцев уже превысили показатели за весь прошлый год. С начала года полицейские изъяли более 2,5 тонны наркотиков и психотропов. За весь прошлый год эта цифра составила 1,8 тонн», - написал он.