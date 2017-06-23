"Я опоздал": сын убитого в центре Киева добровольца АТО написал трогательный пост об отце

Сын убитого в центре Киева ветерана АТО Сергея Олейника Ярослав написал на своей странице в Facebook трогательный пост об отце.

"22 июня, вчера, в 20.30 на Золотых Воротах в центре Киева убили ножом в сердце моего отца, когда я играл на фортепиано... У нас нет слов... Мой отец был героем не только на войне, когда каждый день рисковал своей жизнью ради нашего с вами будущего. Он был героем для нас с мамой всю жизнь, и мы это всегда знали...", - говорится в его сообщении.

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Также парень рассказал, что вчера его отец отдал свою жизнь, защищая его. Олейник, вспоминает сын Ярослав, пошел на войну добровольцем в 2015 году.

"Он пережил год войны, пережил растяжки, которые не заметил сразу и сняли за считанные сантиметры у его ног, он пережил обстрелы из миномета, артиллерии, "Града". Но он не пережил, когда на его сына подняли руку!", - делится эмоциями парень.

По словам Ярослава, его отец навсегда останется для него примером того, как нужно себя вести, куда нужно стремиться, как надо любить и как справедливо жить. Также он не знал честнее человека, чем отец.

"Люди, цените своих близких сейчас, в этот момент. Любите, не думая, говорите об этом, делайте приятно, потому что этот момент может быть последним!!! Я не успел отцу вчера сказать, как я сильно его люблю, я опоздал", - пишет сын погибшего.

Ранее УНИАН сообщал, что в четверг, 22 июня, вечером возле столичных Золотых ворот произошло убийство после конфликта между двумя мужчинами возрастом около 60 лет.