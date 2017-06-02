На Ривненщине пьяные молодчики избили АТОшника из-за замечания на дороге (видео)

На Ривненщине избили участника АТО Андрея Усача, который принимал участие в обороне Луганского аэропорта. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПризыв офицеров запаса: в Генштабе озвучили планы на июньМужчина сделал замечание нетрезвым на мопеде. Услышав, что он вызывает полицию, возмущенные скутеристы стали бить солдата с инвалидностью. От одного из ударов он упал и повредил протез. Нападавшие свою вину отрицают.

"Начал сигналить, чтобы они съехали. В ответ получил неприличный жест", - рассказывает пострадавший.

Инцидент видел брат бывшего бойца. Говорит, пока оттягивал одного нападающего, брата бил другой.

Сильнейший удар Андрей получил в голову - у него треснула барабанная перепонка. К тому же, Андрей упал и повредил протез. В свою очередь молодые люди говорят, что они были трезвыми и мужчину не трогали.

"Мы не били его. Они перегородили нам дорогу и начали полицию вызвать. Что он милиционер, или что", - говорит один из нападавших.

Он утверждает, что не знает, как бывший боец ​​повредил ногу. Лишь предполагает, что тот "падал" на мопед, чтобы остановить его.

Полиция установила0, что бойца били мужчины по очереди. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Им грозит штраф, исправительные или общественные работы.