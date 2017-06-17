Во Львове два российских банка забросали "коктейлями Молотова" (видео)

Во Львове сегодня ночью неизвестные в разных районах города практически одновременно подожгли два банковских помещения.

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Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Галицкий отдел полиции 17 июня в 2.27 поступило сообщение о том, что в центре города возникло возгорание в помещении одного из банковских учреждений на площади Рынок.

На месте происшествия правоохранители установили, что неизвестные лица разбили окно и бросили бутылку с горючей жидкостью в помещение банковского учреждения, в результате чего произошло возгорание. Во время пожара никто не пострадал, повреждено одно из помещений и имущество банка.

Как уточнили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, пожар произошел на первом этаже здания банка «БМ Банк». Огнем уничтожена офисная мебель, повреждены стены и потолок на площади 30 кв. м.

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По информации полиции, этой же ночью, 17 июня, в 2.36 в Зализнычный отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестные разбили окно и повредили фасад одного из банковских учреждений на улице Низинной.

Работники полиции на месте происшествия установили, что неизвестные лица бросили бутылку с горючей жидкостью в окно на первом этаже финансового учреждения. Пожар не вспыхнул, но повреждено окно и фасад помещения.

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, неизвестные пытались поджечь отделение «ВиЭс Банка», расположенного на ул. Низинной.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

В обоих случаях выясняются суммы причиненного ущерба. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовных преступлений. Назначены экспертизы.

Справка. «БМ Банк» является украинской дочерней структурой российского «Банка Москвы». «ВиЭс Банк» принадлежит российскому «Сбербанку».