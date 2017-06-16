Полицейские разоблачили плантацию конопли в Запорожской области, которую маскировали подсолнечниками (фото)

В одном из сел Акимовского района Запорожской области полицейские ликвидировали плантацию конопли, изьято 360 кустов наркосодержащих растений. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Facebook.

"360 кустов наркосодержащих растений изъяли полицейские в одном из сел Акимовского района. За выращивание конопли мужчине грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что местный житель выращивал кусты конопли на приусадебном участке среди подсолнечников. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу, злоумышленника подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

На приусадебном участке ранее непривлекавшийся 36-летний местный житель выращивал кусты конопли между рядами подсолнечников.