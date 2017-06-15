Обыски в Нацполиции Киевской области: чиновники присвоили более 6 миллионов гривень

Осуществляется досудебное расследование по факту присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, расследование проводится по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Отмечается, что 14 июня 2017следователи ГПУ провели обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУНП в Киевской области.

«По результатам обработки и анализа выявленных в ходе проведенных следственных действий документов установлены дополнительные факты присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами Главного управления Национальной полиции в Киевской области в период с 2012 по 2016 годы, которые предназначались для выплаты заработной платы и денежного обеспечения личному составу главка, путем перечисления денежных средств на банковские счета, оформлении на подставных лиц, в том числе «мертвые души», - говорится в сообщении.

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«В настоящее время установлено, что должностные лица правоохранительных органов незаконно завладели государственными средствами в сумме более 6 млн грн. Досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения всех виновных к ответственности и обеспечения возмещения ущерба», - отметили в ГПУ.

За содеянное уголовное правонарушение лицам, причастным к совершению преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.