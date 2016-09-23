Бои по правилам и без: самые яркие драки с участием нардепов Украины (видео)

Учитывая события 22-23 сентября, когда сначала произошла драка между внефракционным нардепом Владимиром Парасюком и Александром Вилкулом от "Оппоблока", а потом пятница в Раде началась с драки между замглавы фракции БПП Алексеем Гончаренко и Николаем Скориком от "Оппоблока", УНИАН решил вспомнить самые яркие драки с участием нардепов.

Боевой Парасюк

В последнем созыве, безусловно, лидером по количеству драк является внефракционный нардеп Владимир Парасюк, в прошлом активист Майдана и командир 4 роты батальона "Днепр". Он всегда находит поводы напомнить о себе, когда кажется, что о нем начинают забывать. Вспомним лишь самые яркие из них.

В ноябре 2015 года Парасюк на заседании парламентского комитета ударил ногой по лицу представителя СБУ Василия Писного.

В июне 2016 года Парасюк устроил драку с нардепами от "Оппоблока" прямо в сессионном зале.

22 сентября 2016 года Парасюк снова напомнил о себе. На этот раз досталось нардепу от "Оппоблока" Александру Вилкулу, хотя последний не растерялся и дал Парасюку отпор. Чувствуя некоторую незавершенность, боевой Парасюк потом отыгрался на машине Вилкула.

Непоследовательный Гончаренко и пакет сухарей

По горячим следам вспоминаем драку в Раде 23 сентября. Дурной пример заразителен, а потому заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко устроил потасовку еще с одним нардепом от "Оппоблока" Николаем Скориком.

Началось с того, что Гончаренко подошел к месту, где сидит Скорик, с пакетом сухарей, намекая на то, что Скорик должен сидеть в тюрьме (буквально вчера генпрокурор Юрий Луценко пригрозил Скорику лишением неприкосновенности – ред.). Сначала произошла словесная перепалка, а затем потасовка, и сухари рассыпались по рабочему месту и по полу.

Примечательно, что перед этим Гончаренко предлагал вызвать в Раду родителей Парасюка из-за вчерашнего инцидента с Вилкулом.

Если драться, то по-настоящему

В феврале 2015 года в кулуарах Рады произошла драка нардепа от "Самопомочи" и главного люстратора в стране Егора Соболева с депутатом от "Батькивщины" Вадимом Ивченко.

Потасовку, судя по всему, начал Соболев, обвинив Ивченко в публикации в СМИ заказных материалов относительно земельного дерибана. Депутаты дрались безжалостно, даже кровь пролилась. Драку разняли охранники парламента.

Радикальный Ляшко и его последователи

Имя лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко уже давно сопровождается словами "драка", "провокация", "скандал". Как сам Ляшко, так и члены его политической силы постоянно становятся героями сюжетов о беспорядках в Раде.

Но мы решили вспомнить случай, когда лидер "радикалов" настолько вывел нардепа Александра Шевченко, что тот буквально нокаутировал Ляшко.

После этого случая Ляшко лично уже не так часто был замечен в драках, чаще выступая с трибуны, так сказать, держась на расстоянии. Однако дело Ляшко продолжает жить – его однопартийцы не дают о себе забыть.

Так, имена Андрея Лозового и Игоря Мосийчука регулярно всплывают в боевых хрониках Рады. При чем последние бьются не только непосредственно в парламенте, но и выезжают "на гастроли". Например, в Ривненский облсовет.

Как видим, иногда они объединяются с уже упомянутым выше Парасюком.

И даже костыли не в состоянии сдержать боевой напор Лозового.

Кужель, Тетерук, женская сумочка и бутылка воды

Есть в украинском парламенте и воинственные женщины. Так, в ноябре 2015 года разгорелся конфликт между соратницей Юлии Тимошенко по "Батькивщине" Александрой Кужель и нардепом-фронтовиком Андреем Тетеруком.

По словам свидетелей происшествия, когда все выходили из кабинета тогдашнего спикера Рады Владимира Гройсмана, завязалась перепалка между Кужель и Тетеруком. В ответ на оскорбления Тетерук якобы назвал Кужель "старой дурой", за что та начала бить его сумкой. Тетерук хотел спрятаться у Гройсмана в кабинете, но охрана его не пустила, потому депутату пришлось брызгать на представительницу "Батькивщины" водой. Во время этого процесса Тетерук якобы задел Кужель стеклянной бутылкой.

Что произошло на самом деле – широкая аудитория так и не увидела. Нам пришлось довольствоваться только видео после инцидента с камер наблюдения в Раде.

Коварный Барна, или цветы для Яценюка

В декабре 2015 года внимание общественности захватил инцидент между тогдашним премьером Арсением Яценюком и нардепом от БПП Олегом Барной. Когда Яценюк выступал в Раде с отчетом о деятельности правительства, недовольный чем-то нардеп (который имеет спортивное прошлое и воевал в АТО – ред.) подошел к премьеру и мастерским приемом пытался вынести его с трибуны.

Кстати, чтобы приблизиться к Яценюку – Барна пошел на хитрость. Нардеп позаимствовал цветы, которые предназначались как подарок на день рождения нардепу Николаю Томенко, и пошел с ними к Яценюку, а вручив букет, собственно, и выполнил прием.

Однако завершить начатое Барне не удалось – к трибуне быстро подбежали другие нардепы, которые оттащили его от Яценюка и продолжили драку чуть подальше от трибуны.

Эпилог

Конечно, за время украинского парламентаризма было еще немало драк и на то, чтобы все их вспомнить не хватит и недели кропотливой работы, поэтому в завершение нашей подборки добавляем нарезку видео с самыми яркими драками в Верховной Раде за последние несколько лет.

Как видим, украинские депутаты очень воинственные. Но, к сожалению, не всегда там, где это действительно нужно. Направить бы их энергию в правильных целях...