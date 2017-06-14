В воспитательной колонии Кременчуга вспыхнул бунт - прокуратура

Сегодня в Кременчугской воспитательной колонии новоприбывшие воспитанники пытались поднять бунт, разгромили комнаты содержания, разбили сантехнику, мебель и порезали себе руки.

Об этом УНИАН сообщил заместитель прокурора Полтавской области Александр Савенко, который специально приехал на место происшествия.

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По его словам, сегодня прокурорам стало известно о чрезвычайной ситуации в Кременчугской воспитательной колонии, где был зафиксирован факт злостного неподчинения воспитанников.

«Девять из них пытались сделать себе некоторые повреждения и попытались такой себе бунт поднять… Их действия проявлялись в словестной перепалке, повреждении имущества колонии… Там частично повреждены комнаты содержания, разбита сантехника, мебель. Причиной такого поведения воспитанников, по их же словам, стало ненадлежащее отношение работников учреждения: говорят были придирки, которые оскорбляют их честь и достоинство»,- сказал Савенко.

Вместе с тем, он отметил, что некоторые из воспитанников вели себя аналогично и в других колониях до вчерашнего перевода в Кременчуг.

«Мы проверяем также версию о специальной дистабилизации обстановки. Версию о том, что им запретили курить и пользоваться мобильным, что незаконно, о которой говорят журналисты, я не слышал», - отметил Савенко.

Он также сообщил, что воспитанники повредили руки, и сейчас идет проверка, кто и как их получил.

«Сейчас изучают врачи эти телесные повреждения… В колонии будет проведена комплексная проверка. Сейчас в ЕРДР внесены ведомости по факту телесных повреждений и по статье как надлежаще несли свои обязанности представители учреждения»,- заявил заместитель прокурора области.