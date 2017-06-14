Луценко взял на контроль расследование избиения председателя ТИК в Коцюбинском

Генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование избиения председателя Территориальной избирательной комиссии Людмилы Демченко в поселке Коцюбинское Киевской области. Об этом глава генпрокуратуры написал в Facebook.

Как сообщает УНИАН, народный депутат Украины Ольга Червакова (фракция БПП) написала в Facebook: «В поселке Коцюбинское избита председатель ТИК Людмила Демченко. Это произошло сегодня в 7-30 утра во дворе ее дома, когда женщина шла на работу».

При этом отмечается, что одного из нападавших схватили прохожие. «Он уже признался, что это избиение ему заказал человек по имени Сергей, он дал 1000 грн. и приказал зайти именно в этот двор и избить именно эту женщину», - сообщает Червакова. При этом депутат пишет: «Я обвиняю в случившемся местную полицию и прокуратуру. Именно ваше бездействие приводит к тому, что банда гопников безнаказанно и показательно терроризирует пятнадцатитысячный населенный пункт. Под вашей "крышей" происходят жестокие избиения, поджоги машин, повреждение имущества».

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Она в посте обратилась к начальнику Нацполиции и министру МВД «с требованием взять под контроль ход расследования, а также - жестко разобраться с титушки в погонах, которые вместо охраны правопорядка крышуют незаконное распределение ресурсов и покрывают кровавые расправы. Сегодняшнее нападение - следствие бездействия полиции относительно наказания предыдущих атак».

«Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины с требованием взять под контроль наведение порядка в регионе», - пишет Червакова.

Также депутат отмечает: «Считаю, что персональная ответственность за разгул насилия в Приирпенье лежит на мере Ирпеня Владимире Карплюку, который давно склонен совершать физические расправы через подконтрольные ему полубандитские рассадники гопников, замаскированных под охранные фирмы и спортклубы».

В комментариях под постом Черваковой Луценко написал: «Взял на контроль».