В Коцюбинском избили председателя ТИК, над нападавшим хотели совершить самосуд (фото)

14 июня в поселке Коцюбинское мужчина избил председателя ТИК поселка Людмилу Демченко во дворе ее собственного частного дома.

“Я вышла во двор утром и возле калитки стоял мужчина. Я переспросила, кто он. Мужчина сказал, что представляет нового провайдера и предлагает услуги. У него были листки А4 и там было что-то написано от руки. Я переспросила, почему от руки, чего договор не печатный и уже хотела закрывать калитку. В этот момент он меня ударил. Я упала и он начал меня бить. Я закричала – выбежал мой сын и сосед. У нападающего был баллончик – "Терен-4", – рассказала Демченко "Громаді Приірпіння".

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На место, где произошло нападение на председателя ТИК, прибежали активисты и депутаты. Нападающий лежал скрученный на земле. Жители частного сектора готовы были совершить самосуд прямо на месте, когда увидели, что случилось с Демченко.

Полиция приехала в 8:30. На нападавшего надели наручники. Как выяснилось, нападающий из Белой Церкви. Сейчас проживает в общежитии на Борщаговке. По информации очевидцев, нападавший был не один и действовал с сообщником, который был вместе с ним в Коцюбинском.

За полицией приехала скорая. Демченко оказывают медицинскую помощь. Пока трудно установить точный диагноз и степень повреждений.