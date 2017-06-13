На Луганщине контрабандист пытался сжечь наркотики и сотрудников СБУ при досмотре автомобиля

Жителю Луганщины сообщено о подозрении по факту посягательства на жизнь сотрудников Службы безопасности Украины в Луганской области, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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Установлено, что с целью препятствования законным действиям сотрудников Службы безопасности Украины по выявлению и документированию доказательств противоправной деятельности мужчины, который подозревается в попытке контрабанды наркотических средств, у последнего возник умысел о совершении убийства силовиков.

При осмотре правоохранителями транспортного средства, на котором подозреваемый перевозил наркотические средства, последний умышленно зажег спичку и бросил его в топливный бак, в результате чего произошло возгорание автомобиля, повлекшее угрозу жизни правоохранителей, однако, пожар удалось своевременно погасить.

Прокуратурой Луганской области пока сообщено о подозрении правонарушителю по факту посягательства на жизнь сотрудников Службы безопасности Украины в Луганской области и решается вопрос о применении к последнему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция ч. 2 ст. 305 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения на свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества; санкция ст. 348 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.