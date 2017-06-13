"Уступите дорогу": на Луганщине двое украли дорожный знак и гуляли с ним до встречи с патрульными (фото)

Вероятных воров дорожного знака обнаружили патрульные в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

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Так, около пяти часов утра на улице Гагарина инспекторы заметили двух молодых людей, которые несли на плечах дорожный знак "Уступить дорогу".

37-летний и 27-летний мужчины не смогли объяснить патрульным откуда у них дорожный знак и куда они его несут.

На место вызвана следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем будет выяснять обстоятельства происшествия.