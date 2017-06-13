"Опозорился на краже детских весов": в сети назвали имя "богача", который обчистил магазин на 600 гривень (видео)

Грабителем, укравшим детские весы за 600 грн в одном из магазинов Киева, оказался начальник районного отдела Госземагентства Ставищенского района Виталий Хомич.

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Об этом сообщается на странице "Стоп коррупции" на Facebook со ссылкой на местных жителей.

Чиновник приехал в магазин на белой Audi и был хорошо одет.

"Ранее чиновник засветился в списке коррупционеров Киевской области, теперь опозорился из-за кражи. Видео с его позорным поступком, которое в соцсети обнародовал владелец магазина Алексей Давыденко, набрало уже более 64 тысяч просмотров", - говорится в сообщении.