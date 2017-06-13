В Днепре внедорожник врезался в автобус (фото)
10:50, 13 июня 2017Происшествия
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В результате ДТП получил травмы пассажир иномарки.
Пострадавший доставлен в больницу / патрульная полиция Днепра, 056.ua
В Днепре на перекрестке не поделили дорогу внедорожник и автобус. Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.
Так, на перекрестке улиц Передовая и Гуртовая столкнулись внедорожник Lexus и пассажирский автобус «Эталон».
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В результате ДТП получил травмы пассажир иномарки. Пострадавший доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что в Днепре трамвай столкнулся с поездом.
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