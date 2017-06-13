В Днепре внедорожник врезался в автобус (фото)

В Днепре на перекрестке не поделили дорогу внедорожник и автобус. Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Так, на перекрестке улиц Передовая и Гуртовая столкнулись внедорожник Lexus и пассажирский автобус «Эталон».

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В результате ДТП получил травмы пассажир иномарки. Пострадавший доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Днепре трамвай столкнулся с поездом.