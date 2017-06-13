На Львовщине легковушка влетела в микроавтобус: трое погибших

Во Львовской области в результате ДТП, которое произошло сегодня, 13 июня, в 07.40, на месте происшествия погибли три человека, более 10 травмированы.

Как сообщила начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская, ДТП произошло возле села Надетычи Николаевского района. Водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

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В результате столкновения водитель и двое пассажиров легковой иномарки погибли на месте, их личности устанавливаются.

52-летний водитель микроавтобуса, житель Ивано-Франковской области, и 10 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В общей сложности, в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров, их всех продолжают осматривать медики.

В Нацполиции также добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове водителя хлебовоза дважды за ночь поймали пьяным за рулем.