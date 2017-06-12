В Киеве преступники ограбили частный дом, связав скотчем детей

В Голосеевском районе Киева на ул. Бродовской неизвестные ограбили частный дом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отметили правоохранители, злоумышленники перелезли через забор, связали детей, забрали сейф и скрылись. Никто из жителей не пострадал.

Читайте такжеВ Киеве грабители в шлемах ограбили ювелирный магазин

"Около 23:15 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на ул. Бродовской воры напали на частный дом связали детей и похитили сейф. По вызову срочно направили наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы Голосеевского района и главного управлений полиции Киева", - говорится в сообщении.

На месте происшествия к правоохранителям обратилась 45-летняя хозяйка дома. "Она с мужем отдыхала на веранде, была громко включена музыка, ее сыновья (14-ти и 20-ти лет) в это время были в своих комнатах на втором этаже. Примерно в 23:00 прибежали дети и рассказали, что в дом зашли четверо злоумышленников в камуфляжной форме и балаклавах, связали их скотчем, вырвали из шкафа на третьем этаже сейф и скрылись", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции осмотрели место совершения преступления, возле забора на улице обнаружили часть лестницы, на камере видеонаблюдения – носок. Кроме этого, изъяли иные вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Киеве на Печерске ограбили магазин электроники

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание правонарушителей. Им грозит наказание – от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщает 112 Украина со ссылкой на СМИ, дом принадлежит одному из руководителей украинского представительства международного холдинга, штаб-квартира которого расположена в Цюрихе. Банда похитила около 250 тыс. долл. и 500 тыс. грн.