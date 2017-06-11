Житомирские пограничники обнаружили на границе с Беларусью психотропные вещества.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук.

По его словам, вчера, в пункте пропуска «Выступовичи» пограничники отдела «Овруч» Житомирского отряда совместно с сотрудниками Житомирской таможни ГФС обнаружили у двух иностранцев, которые направлялись через границу, медицинские препараты с содержанием психотропных веществ.

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Так, во время погранично-таможенного оформления транспортного средства «Volkswagen» под управлением гражданина Беларуси, правоохранители в салоне автомобиля в нише дверей обнаружили 18 таблеток психотропного действия «Грандаксин тофизопам».

Также вчера в ходе проверки рейсового автобуса, который направлялся из Молдовы в Россию, таможенники и пограничники обнаружили во время досмотра личных вещей пассажиров пилюли «Rivotril» и «Grandaxin», содержащие психотропные вещества общим количеством 100 штук. Их в женской сумочке везла гражданка Молдовы.

Сейчас правонарушители привлечены к ответственности установленным порядком.