В Луцке подожгли автомобиль семьи нардепа (видео)

В Луцке неизвестные подожгли автомобиль нардепа Игоря Лапина. Об этом сообщает местное издание Volynnews.

По информации издания, инцидент произошел около 4:00 на улице Черновола.

По данным СМИ, автомобиль официально задекларирован, однако им пользовались дети народного избранника, а Лапин ездил на нем редко.

Ранее Игоря Лапина обвиняли в том, что он зарабатывал на легализации автомобилей, контрабанде спирта и сигарет, добыче янтаря. В частности, об этом заявлял экс-заместитель командира батальона «Айдар» Игорь Рыцко.

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Как сообщал УНИАН, у Лапина это не первый инцидент с автомобилем. Так, ровно год назад его автомобиль со стрельбой пытались ограбить двое неизвестных.