В Луцке двое неизвестных со стрельбой пытались ограбить автомобиль нардепа Лапина

Как сообщил лично Лапин в социальной сети, во время инцидента он также использовал оружие для самозащиты.

"Сегодня, 9 июня, в Луцке, в 8:15 во дворе дома двое неизвестных мне людей кавказской внешности, пытались похитить из автомобиля сумку, при попытке бегства по мне был открыт огонь из огнестрельного оружия. С целью защиты жизни, в ответ применил свое оружие. На место происшествия вызвали правоохранителей. В настоящее время ведутся следственно-оперативные действия", - пишет депутат.

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Факт инцидента корреспонденту УНИАН подтвердил также руководитель сектора ГУ Нацполиции в Волынской области Виктор Гомоль. По его словам, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Справка УНИАН. Игорь Лапин - адвокат, член квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Волынской области, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. В прошлом - командир роты "Запад" 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" ВСУ.