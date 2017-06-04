Шокирующее видео ДТП на чемпионате Украины по мини-ралли: зритель не успел перебежать трассу

В сети появилось шокирующее видео аварии во время проведения чемпионата Украины по мини-ралли в Николаевской области.

Соответствующее видео обнародовано на канале You-tube «Преступности.Нет».

На записи можно увидеть, как человека, который перебегает трассу, сбивает на высокой скорости один из автомобилей, который принимал участие в ралли.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области во время чемпионата Украины по мини-ралли зритель соревнований, мужчина в возрасте около 30 лет, пытаясь пересечь участок трассы, попал под колеса гоночного автомобиля и погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначено проведение соответствующих экспертиз.

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