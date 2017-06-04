На Николаевщине во время чемпионата Украины по мини-ралли под колесами гоночного авто погиб зритель
17:49, 04 июня 2017Происшествия
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Следственным отделением полиции сведения о несчастном случае внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».
Назначено проведение соответствующих экспертиз / фото УНИАН
В Николаевской области во время чемпионата Украины по мини-ралли зритель соревнований, мужчина в возрасте около 30 лет, пытаясь пересечь участок трассы, попал под колеса гоночного автомобиля и погиб.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сообщение о происшествии поступило в полицию Витовского района сегодня.
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Следственным отделением полиции сведения о несчастном случае внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначено проведение соответствующих экспертиз.
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