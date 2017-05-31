В Черновцах из-за задымления в электричке люди выпрыгивали из окон (фото)
Инцидент произошел в одном из вагонов пригородного поезда "Черновцы-Коломыя".
В Черновицкой области произошло задымление в одном из вагонов пригородного поезда "Черновцы-Коломыя". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 31 мая около 7:30 утра.
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"На место происшествия сразу же был направлен дежурный караул спасателей государственной пожарно-спасательной части №3 г. Черновцов. Прибыв на место происшествия, спасатели установили: возникло задымление локомотива с последующим распространением дыма в вагон", - сказано в сообщении.
В настоящее время причины задымления устанавливаются.
Пострадавших в результате происшествия нет.
В то же время местное издание "Молодий буковинець" собщает, что людям пришлось выпрыгивать из окон для того, чтобы спастись.
Ранее УНИАН сообщал, что в Перу при посадке загорелся пассажирский самолет.