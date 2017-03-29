В Перу при посадке загорелся пассажирский самолет (видео)

Следовавший из Лимы пассажирский самолет авиакомпании ​Peruvian Airlines загорелся при приземлении на взлетно-посадочную полосу в аэропорту перуанского города ​Хауха.

Как сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию RPP, во время происшествия на борту Boeing 737 находились 138 пассажиров.

Читайте такжеВ Южном Судане разбился пассажирский самолет с 44 пассажирами на борту (фото)

В результате произошедшего, как отмечает радиостанция, «небольшие синяки» получили только три человека. При этом La Republica со ссылкой на заявление местной полиции, сообщает о 26 пострадавших, в числе которых один ребенок. Один пассажир был доставлен в больницу, о его личности не сообщается.

Сотрудники аварийных служб, по данным RPP, пытались ликвидировать возгорание в течение получаса.

Читайте такжеВ аэропорту Амстердама пассажирский самолет совершил жесткую посадку со сломанным шасси (видео)

Начальник полиции перуанского региона Хунин генерал Хосе Куэв рассказал изданию, что причиной происшествия стал «технический сбой в шасси», из-за чего пилотам лайнера пришлось совершить вынужденную посадку.

Представители авиаперевозчика распространили сообщение, в котором указали, что самолет "наклонился на правый бок и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы", добавляет ТАСС. "Наш экипаж успешно эвакуировал всех 141 пассажира, при этом состояние никого из них не вызывает опасений", - отмечено в документе.

Также опубликовано видео с места происшествия. На кадрах заметно, как из корпуса самолета вырывается открытый огонь, распространившийся на взлетно-посадочную полосу. От совершившего вынужденную посадку лайнера также идет густой дым.

Как сообщает ABC News, инцидент произошел около 16:30 по местному времени. В самолете был 141 пассажир. Когда борт приземлился, всех людей эвакуировали, сильно никто не пострадал.

Читайте такжеВ США перед вылетом загорелся самолет

Воздушную гавань временно закрыли на вылет и прилет, к месту происшествия были стянуты пожарные расчеты. В министерстве транспорта и связи Перу объяснили, что посадка была вынужденной, в результате чего на борту произошел пожар. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.