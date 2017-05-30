Охрана Львовского облсовета после сегодняшней атаки с дымовыми шашками будет усилена

После сегодняшнего инцидента во Львовском областном совете, когда группа лиц ворвалась в зал и забросала его дымовыми шашками, будет усилена охрана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

«Мы осуждаем хулиганские действия, которые сегодня имели место в сессионном зале. Частично вина за это лежит на правоохранительных органах. Сегодня состоится заседание с правоохранителями, и дадим надлежащую оценку действиям правоохранителей, поскольку речь идет о безопасности депутатов. После этих событий охрана будет усилена», - отметил Ганущин.

Он также добавил, что депутаты областного совета готовы поддержать требования протестующих, которые также были озвучены их представителями на сессии облсовета по поводу принятия обращения к президенту подписать закон об амнистии, но «случилось то, что случилось, и надлежащую оценку хулиганским действиям должны дать правоохранители».

«Сегодня победил не здравый смысл. Около 13.00 был готов проект решения по требованиям митингующих, мы рассматривали вопросы социально-экономического плана и следующим должен был вопрос о рассмотрении решения относительно требований участников пикета. Мы были готовы его принимать. Я вместе с другими поставил свою подпись под ним и был готов поддержать проект данного решения. Почему так произошло и кто спровоцировал ситуацию - должны расследовать правоохранители. Соответствующее заявление я написал в полицию», - отметил председатель облсовета.

На вопрос журналистов, есть ли информация о том, что среди участников пикета были представители Луганщины, Ганущин ответил, что ему неизвестно, кто принимал участие в акции и кто мог выступить инициатором хулиганских действий, тем более «тогда, как участникам протеста было уже известно, что мы готовы поддержать их требования и приняли обращение».

«На акции было около 500 человек, мне неизвестно, кто это был, среди них было много людей, которые разговаривали на русском языке. Кто это был и откуда - будут устанавливать правоохранители. К рассмотрению решения с требованиями пикетчиков мы вернемся во время заседания сессии в четверг, 1 июня», - отметил Ганущин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в связи с сегодняшними событиями облсовет не будет требовать отставки начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерала полиции Валерия Середы.

«Вопрос об отставке руководителя Нацполиции области не стоит. Генерал, который был в АТО, должен улучшить ситуацию в правоохранительных органах», - отметил Ганущин.

Во время брифинга председатель облсовета не сообщил о том, кто пострадал во время хулиганских действий.

Вместе с тем, как сообщила УНИАН главврач Станции скорой медицинской помощи Львова Наталья Поважук, после столкновений в облсовете за помощью к медикам обратились пострадавшие. Двое пострадавших направлены в 8-ю городскую больницу, один – в областную. У всех пациентов легкие или средней тяжести травмы.

«За помощью к нам обратились две женщины. Одна из них госпитализирована с нетяжелыми ожогами. Это львовянка. По словам потерпевшей, на ней загорелась рубашка. Сейчас вся необходимая медицинская помощь оказывается. Другая женщина с травмой сейчас обследуется врачами», - сказала Поважук.

Она не уточнила, кем являются пострадавшие женщины.

Главврач 8-й больницы Львова Василий Обаранец сообщил, что за помощью обратились 9 работников правоохранительных органов, их обследуют в травмпункте медучреждения.

Руководитель отдела коммуникации областного главка полиции Светлана Добровольская уточнила, что в настоящее время за медицинской помощью обратились 11 работников полиции, из них 9 патрульных и 2 работника Галицкого отдела полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители ВО «Свобода», ГО «Сокол» и «Правого сектора» пикетировали Львовский облсовет с требованием к депутатам принять обращение к президенту Украины Петру Порошенко с призывом подписать принятый парламентом закон об амнистии в 2016 году. Участники акции выражали возмущение промедлением президента с подписанием закона об амнистии-2016, который также касается бойцов АТО, осужденных за незначительные преступления.

Не дождавшись рассмотрения данного вопроса депутатами, около 50 участников пикета, прорвав кордон охраны и полиции, ворвались в сессионный зал и забросали зал дымовыми шашками. Части депутатов удалось выйти, остальных активисты на некоторое время заблокировали в заполненном дымом зале.

Во время происшествия в сессионном зале пострадала журналистка телеканала «Первый Западный», которая находится на 6-м месяце беременности. Ей в голову попала дымовая шашка. Пострадавшую на скорой помощи забрали в больницу.