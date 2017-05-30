В частном дворе на Харьковщине обнаружены три авиабомбы весом по 50 кг

В частном дворе в поселке Безлюдовка Харьковского района обнаружены три авиабомбы весом по 50 кг каждая.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, их случайно нашли жители дома, которые проводили строительные земляные работы, - копали траншею глубиной полметра.

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Пиротехники по прибытии на место находки констатировали, что это были три устаревшие бомбы ФАБ-50 времен Второй мировой войны.

«Они представляли реальную угрозу жилым домам, расстояние к которым составляло около 20 м», - сказано в сообщении.

Пиротехники извлекли бомбу из земли и уничтожили в специально отведенном месте путем подрыва. Никто не пострадал.