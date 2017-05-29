Под Полтавой вторые сутки горит свалка (видео)

Под Полтавой загорелась свалка твердых бытовых отходов в селе Макуховка, по состоянию на утро 29 мая 2017 года работы по тушению пожара продолжаются. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Полтавской области.

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Как сообщается, 28 мая в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района. Спасатели, которые прибыли на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,015 га.

"Спасатели локализовали пожар в 19:51. По состоянию на 22:00 28 мая ликвидирован пожар на площади 0,011 га. Работы по тушению пожара продолжаются. Травмированных и погибших нет. Причина пожара сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаеве пожар уничтожил цех по производству яхт.