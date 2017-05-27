В Ривненской области правоохранители изъяли янтаря на 2 миллиона гривень

Во время проведения санкционированных обысков сотрудники Управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции и Ровенской местной прокуратуры изъяли более 110 килограммов янтаря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

В начале апреля оперативниками УЗЭ в Ровенской области Нацполиции совместно с работниками Управления патрульной полиции города Ровно остановили автомобиль, в котором обнаружили мешки и пакеты, наполненные «солнечным камнем» общим весом 113 килограммов.

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По данному факту следователи Ровенского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители установили личность, у которой был приобретен «солнечный камень».

Вчера, 26 мая, на основании постановления суда сотрудники Управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции совместно с Ровенской местной прокуратурой провели обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства.

Правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря различной фракции, от 20 мм до 50 мм. Стоимость изъятого янтаря достигает 2-х миллионов гривен.