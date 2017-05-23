В Николаеве задержали пенсионера, подозреваемого в развращении двоих детей

В Николаеве задержали 64-летнего пенсионера, которого подозревают в развращении девочки и мальчика.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, задержаному сообщили о подозрении 22 мая.

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Накануне с заявлением о развращении девятилетней девочки в полицию Корабельного района г. Николаева обратилась 26-летняя мать потерпевшей.

«Женщина отметила, что, общаясь с дочерью, она узнала, что незнакомец заманивал ребенка сладостями в гараж, где демонстрировал свои половые органы. Оказалось, что от противоправных действий преступника также пострадал еще один ребенок, соседский мальчик», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.156 УК Украины «Развращение несовершеннолетних», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Назначено проведение психолого-психиатрических экспертиз. Продолжается расследование.