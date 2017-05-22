В Киеве на Оболони возле офиса "Азова" произошел взрыв (фото, видео)

В Киеве на Оболони сегодня утром произошел взрыв по ул. Зои Гайдай. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Взрывом был поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома. Полицейские выяснили, что взрыв произошел около 04:00 утра. СМИ сообщают, что взрыв произошел около офиса партии "Национальный корпус" (бывший "Азов").

Видео, фиксирующее, как злоумышленник бросает взрывное устройство и убегает, размещено на странице партии "Национальный корпус" в Facebook.

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"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что вблизи многоэтажки на улице Зои Гайдай поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы взрыва неизвестного предмета", - сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия. По окончании проверки будет дана правовая квалификация инцидента.

Ранее в Киеве произошел взрыв под офисом "Конгресса Украинских Националистов", в здание бросили гранату.