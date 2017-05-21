Под Киевом мотоциклистка попала в ДТП, погиб военнослужащий, который ехал с ней

В Василькове на улице Декабристов на мотоцикле разбился военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Авария произошла ночью 20 мая.

Читайте такжеВ Днепре мотоцикл въехал в электроопору, водитель погиб на месте (фото)

"Водитель мотоцикла "Yamaha" не справился с управлением и врезался в электроопору. По предварительным данным, за рулем была местная жительница 1984 года рождения. Молодая женщина с тяжелыми травмами доставлена в реанимационное отделение больницы, где за ее жизнь борются медики. Пассажир, военнослужащий 1991 года рождения, погиб на месте аварии", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции устанавливают свидетелей, причины и обстоятельства ДТП.