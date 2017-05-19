Пострадавшим при взрыве авто в Кропивницком оказался оперуполномоченный СИЗО

17:07, 19 мая 2017
Происшествия
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Согласно предварительной информации, взрывчатка была заложена в автомобиль в связи с его профессиональной деятельностью.

Взрывчатку подложили в автомобиль оперуполномоченного СИЗО / Фото Zlatopil

Пострадавшим при взрыве авто в Кропивницком оказался оперуполномоченный СИЗО. Об этом сообщил бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький на своей странице в Facebook

Согласно предварительной информации, взрывчатка была заложена в автомобиль в связи с его профессиональной деятельностью. На данный момент информация проверяется.

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Как сообщал УНИАН, в Кропивницком неизвестные подорвали автомобиль сотрудника государственного учреждения. Мужчина получил тяжелые травмы.

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