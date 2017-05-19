Под Харьковом автомобиль на встречной полосе столкнулся с маршруткой

Под Харьковом в результате столкновения иномарки с двумя автомобилями и автобусом пострадали 11 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла сегодня, 19 мая, около 7:35 на 497-м километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский вблизи Харькова.

По сведениям полиции, автомобиль «Форд» под управлением 27-летнего мужчины двигался со стороны Киева в направлении Харькова и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21011 под управлением 60-летнего водителя, автобусом «Эталон» под управлением 64-летнего водителя и «Тойотой» под управлением 62-летнего водителя.

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В результате ДТП пострадали 11 человек - водители «Форда» и автобуса, а также пассажиры автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники харьковской милиции, которые устанавливают все обстоятельства.

Напомним, 15 мая в Харькове на пр. Льва Ландау, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один автомобиль перевернулся.