"Я подложил свои ручонки": Гаврилюк рассказал свою версию инцидента с журналистом в Раде (видео)

Нардеп от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк заявил, что не нападал на журналиста, а наоборот, хотел поддержать при внезапном падении. Об этом он сказал в кулуарах ВР, передает "112 Украина".

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"Сегодня, идя со мной, спускаясь по лестнице, он шел, я молча, сказал, что я ему не даю интервью, что больше никогда не буду давать ему интервью, а он все равно. Я спускался в буфет, я иногда люблю там пить кофе. Я еще раз хотел сказать ему, что не дам интервью, резко развернулся и сказал. При этом он начал падать. Если бы я знал, что он на меня будет такую кляузу писать, я бы его не поддержал. Я подложил свои ручонки, чтобы его удержать. При этом он, когда падал, у него упал телефон, я его, конечно, удержал. Я одной рукой не мог удержать, должен его с верха поддержать. Рубашка оказалась очень слабой. Рубашка порвалась, лицо разбилось, телефон разбился. Я в чем виноват? Что я его хотел спасти?" - сказал Гаврилюк.

Как сообщал УНИАН, 18 мая журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook сообщил, что в результате конфликта с Михаилом Гаврилюком у него разбит телефон и разорвана рубашка.