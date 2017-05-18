"Разбитый телефон и разорванная рубашка": "козак" Гаврилюк в Раде набросился на блогера (видео)

Депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк набросился на блогера Василия Крутчака в Верховной Раде. Об этом последний написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

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Крутчак сегодня подошел к Гаврилюку, чтобы спросить, не изменил ли он свое решение относительно того, чтобы не давать журналистам комментарии и интервью.

"Реакция Гаврилюка на видео. Как результат - у меня разбитый телефон и разорванная рубашка:)", - говорится в сообщении блогера.

На видеозаписи видно, как Крутчак подходит к нардепу с просьбой объяснить, как тот может бойкотировать журналистов. Впоследствии депутат переходит к активным действиям.

Как сообщал УНИАН, ранее нардепы в Раде чуть не подрались из-за русскоязычного выступления "оппоблоковца" Александра Вилкула.