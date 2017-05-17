В Одессе умерла девочка, которую родители облили кипятком и две недели "лечили" дома (фото)

В Одессе в среду в областном ожоговом отделении больницы Водников скончалась девочка, которую родители случайно случайно обварили кипятком, а после 16 дней лечили дома подручными средствами. Об этом сообщает "Думская".

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По словам волонтера Катерины Ножевниковой, которая занималась сбором средств и закупкой лекарств для малышки, ребенка привезли в больницу в тяжелейшем состоянии 13 мая. Все это время врачи пытались спасти девочку.

«16 дней ее родители лечили ребенка дома «Пантенолом» и тем, что «посоветовали». Даже врачи, повидавшие многое, просто потеряли дар речи. Малышку привезли практически уже холодную»,- рассказала Катерина.

Девочке был 1 год и 9 месяцев.