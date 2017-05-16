Подозреваемый в убийстве мужчины одним ударом возле столичного "Макдональдса" сам сдался прокуратуре

Подозреваемый в убийстве мужчины возле заведения быстрого питания "Макдональдс" в Киеве сдался прокуратуре. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, накануне мужчина добровольно явился с повинной в Киевскую местную прокуратуру №5 (Оболонский район).

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После проведения опознания одним из свидетелей этому мужчине сегодня, 16 мая, сообщено о подозрении в убийстве. Также готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие по уголовному производству продолжается.

В ведомстве напомнили, что 29 апреля возле "Макдональдса", который вблизи станции метро "Минская", между двумя молодыми мужчинами возник конфликт из-за курения в общественном месте. В разгаре спора один человек ударил другого кулаком в голову, вследствие чего последний скончался на месте. Злоумышленник после содеянного скрылся с места преступления.