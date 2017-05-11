Гройсман о стычках в Днепре 9 мая: эта "титушня" должна сидеть за решеткой (видео)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивает, что все виновные в провокациях в Днепре во время празднования Дня Победы над нацизмом должны быть привлечены к ответственности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

По словам Гройсмана, события 9 мая в Днепре "являются абсолютно недопустимыми". "Произошедшая провокация должна найти абсолютно полностью свою оценку", - сказал глава правительства.

Гройсман напомнил, что в МВД и Нацполиции быстро приняли кадровые решения. "Но это только начало. Нам надо завершить расследование, нужно, чтобы понесли наказание все виновные... И надо сделать так, чтобы больше таких провокаций в нашей стране не было", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, этим событиям необходимо дать серьезную оценку, должны быть не просто увольнения, а если кто-то совершил уголовное преступление, он должен нести ответственность".

"Я смотрел на тех "бройлеров", великих "спортсменов", которые там бегали. Должны идентифицировать каждого из них. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой", - заявил премьер.

При этом премьер отметил, что 9 мая в Украине в целом благодаря слаженным действиям полиции ситуация была контролируемой.

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Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая тоже направлялась к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникло столкновение между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделения полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек – восемь участников мероприятия и шесть полицейских.

10 мая после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в Днепре 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровщины. В частности, уволены руководитель Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Игорь Репешко и руководитель полиции города Днепр Андрей Бидыло и их заместители по обеспечению общественной безопасности.