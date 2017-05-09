В Одессе правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Гуга"

В Одессе правоохранители сегодня задержали криминального авторитета по прозвищу «Гуга». Об этом в Facebook сообщил руководитель регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

«Сегодня задержан известный криминальный авторитет Серго («Гуга»), который находился нелегально в стране, и, вероятно, также прибыл, чтобы принять участие в торжествах. Одесса - не место для воровских сходок», - отметил Головин.

В настоящее время решается вопрос о депортации преступника.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что Сергей Глонти («Гуга»), 1971 г. р., – один из авторитетных «воров в законе». Он был неоднократно судим, в том числе за подделку документов, незаконные операции с наркотиками и пр. «Короновали» его в 1995 году, в Москве, в СИЗО №2 «Бутырка».

Читайте такжеСтавленник "вора в законе" и главарь банды: в Одессе задержали криминального авторитета (фото, видео)

В июне 2016 года Глонти был задержан сотрудниками столичной полиции по ориентировке венгерских правоохранителей, которые подозревали «Гугу» в мошенничестве с целью незаконного получения гражданства Венгрии.

Ранее СБУ выдворила из Украины грузинского криминального авторитета "Гия".