На Полтавщине в саду нашли мумифицированные тела

На Полтавщине недалеко от дороги "Киев-Харьков", возле села Шмигли на территории Щербановского сельского совета, 6 мая в самодельном шалаше нашли мумифицированные тела мужчины и женщины. Об этом в понедельник сообщили в областной полиции.

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"Нашел в одном из садов прохожий мертвые тела. Рядом с ними лежала зимняя одежда. Возле них нашли три палатки", - рассказала пресс-секретарь полиции Полтавы Юлия Лещенко, сообщает "ВПолтаві.Инфо".

Также она отметила, что погибшими являются лица без постоянного места жительства. Тела отправлены на экспертизу для установления причин смерти. По данному факту полицией внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Следствие продолжается.