В Днепре свидетели безумной езды сами задержали нетрезвого водителя (видео)

Как сообщает ТСН, люди заметили машину, которая хаотически двигалась на дороге и подрезала другие машины. Мужчины сообщили об этом полиции, и поехали следом за странным авто.

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Машину догнали, когда она на большой скорости врезалась в отбойник. Свидетели увидели, как нетрезвый водитель быстро пытается пересесть на пассажирское сидение, а потом и вообще - убежать.