В Днепре свидетели безумной езды сами задержали нетрезвого водителя (видео)
18:06, 05 мая 2017Происшествия
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Горе-водитель разбил машину, к счастью, никого не покалечив.
Кадр из видео ТСН
Как сообщает ТСН, люди заметили машину, которая хаотически двигалась на дороге и подрезала другие машины. Мужчины сообщили об этом полиции, и поехали следом за странным авто.
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Машину догнали, когда она на большой скорости врезалась в отбойник. Свидетели увидели, как нетрезвый водитель быстро пытается пересесть на пассажирское сидение, а потом и вообще - убежать.
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